أوباميانج يفسخ عقده مع القادسية السعودي.. ويقترب من هذا النادي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي القادسية السعودي، فسخ عقده مع مهاجمه الجابولي بيير أوباميانج.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “أوباميانج ينهي عقده مع القادسية ويصبح متاحًا الآن كلاعب حر”.

ووفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن أوباميانج يقترب من العودة لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعد عام واحد من الرحيل.

عرض إسباني لضم فيرنانديز

في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن تلقي نادي القادسية عرضًا رسميًا من نادي ريال سوسيداد الإسباني، لضم لاعبه الأرجنتيني الشاب إيزيكيل فيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألقه اللافت في الموسم الماضي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن العرض المقدم من النادي الباسكي بلغت قيمته 20 مليون يورو، في ظل اهتمام سوسيداد بتدعيم وسط ميدانه بلاعب يملك مواصفات فيرنانديز، الذي يجمع بين المجهود البدني العالي والقدرة على استخلاص الكرة وصناعة الفرص.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة القادسية تدرس العرض بجدية، خاصة وأن بيع اللاعب قد يمثل صفقة رابحة للنادي من الناحية المالية، إذ سبق أن تعاقدت معه من بوكا جونيورز الأرجنتيني في صيف 2024 مقابل 19.5 مليون يورو فقط.

وتتجه النية داخل النادي السعودي لإدراج بند في العقد المنتظر، يتيح للقادسية الحصول على نسبة من قيمة انتقال فيرنانديز في حال بيعه مستقبلًا من قبل ريال سوسيداد، مما يعزز من العائد الاستثماري طويل المدى.

