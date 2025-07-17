شكرا لك أوبا.. القادسية يعلن رسميا فسخ تعاقده مع أوباميانج

أعلن نادي القادسية السعودي، مساء اليوم الخميس، فسخ تعاقده رسميًا مع النجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، الذي انضم إلى صفوف الفريق في صيف 2024 قادمًا من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو تضمن أبرز لقطات اللاعب خلال مشواره مع الفريق، وعلّق عليه برسالة وداع موجزة جاء فيها: "شكراً لك أوبا.. كل التوفيق لك".

وكان التعاقد مع أوباميانج قد أحدث صدى واسعًا في الأوساط الرياضية حينها، نظرًا لقيمة اللاعب الفنية الكبيرة وسجله الحافل في الملاعب الأوروبية، حيث سبق له اللعب لأندية مرموقة مثل برشلونة الإسباني، وآرسنال الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني.

ورغم تقدمه في العمر، نجح المهاجم الجابوني في تقديم موسم مميز بقميص القادسية، حيث شارك في 36 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 21 هدفًا، من بينها 17 هدفًا في دوري روشن السعودي، كما صنع 3 أهداف، ليصل إجمالي مساهماته الهجومية إلى 24 هدفًا.

ويأتي فسخ التعاقد بين الطرفين بعد موسم واحد فقط، وسط ترقب بشأن وجهة أوباميانج المقبلة، في ظل الحديث عن اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه بعد موسمه اللافت في الملاعب السعودية.