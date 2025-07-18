أسطورة أمريكا يكشف سر بناء جماهير مؤيدة لبلاده في كأس العالم

أكد كلينت ديمبسي، أسطورة منتخب أمريكا ولاعب توتنهام السابق إن النجاح على أرض الملعب خلال المباريات الودية خلال العام المقبل سيساعد الولايات المتحدة على ملء المقاعد بمشجعين مؤيدين لأمريكا في كأس العالم العام المقبل، وهو ما يمثل تحولاً عن الجماهير المؤيدة للخصم في كأس الكونكاكاف الذهبية لهذا العام.

ولاحظ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو واللاعبون الحاليون أن الجماهير كانت تشجع غواتيمالا بأغلبية ساحقة في سانت لويس والمكسيك في هيوستن.

وقال ديمبسي خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "لقد تفوق علينا عدد الجماهير في المباريات المهمة في نصف النهائي ثم النهائي. كان هناك عدد أكبر من المشجعين للفريق المنافس. لذا، يقع على عاتق لاعبي المنتخب الوطني تقديم أداء قوي على أرض الملعب يشجع الجماهير على إنفاق أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس، أعتقد أن عودة الجميع وخوض هذه المعركة، ودمج ذلك مع الجودة، سيحفز الجماهير على الحضور وتشجيع هذا الفريق".

ويخوض الأمريكيون عشر مباريات ودية ضمن مواعيد المباريات الدولية المقررة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مباراتان في كل من سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، ومارس، ويونيو، قبل افتتاح كأس العالم في إنجلوود، كاليفورنيا، في 12 يونيو، ويلعبون في سياتل بعد سبعة أيام، ثم يختتمون دور المجموعات في إنجلوود في 25 يونيو.

وأضاف: "أريد أن أرى فريقًا يلعب بأسلوب مثير، سواءً من خلال الدفاع الجيد، أو البناء الدفاعي، أو التقدم للأمام، أو خلق الفرص، أو تسجيل الأهداف. أريد فقط أن أرى القتال والإصرار اللذين رأيناهما في الكأس الذهبية، ولكن مع جودة أعلى. هذا ما أتطلع إليه، ذلك الفريق الذي يعيد الإيمان بقدرته على الفوز في المباريات ضد المنافسين الكبار".

ديمبسي، الذي تعادل مع لاندون دونوفان في الرقم القياسي الأمريكي البالغ 57 هدفًا دوليًا، هو محلل لتغطية كرة القدم على شبكة سي بي إس وشبكة مين إن بليزرز الإعلامية، وعمل مع فوكس في كأس العالم 2022. يشارك حاليًا في حملة ترويجية لشركة أبوت للرعاية الصحية، حيث سيتم اختيار 11 لاعبًا للتدريب في ريال مدريد مع مدربي النادي وبمدخلات من علماء أبوت والجهاز الطبي للنادي.

ديمبسي، البالغ من العمر الآن 42 عامًا، لعب مع فرق الولايات المتحدة التي خرجت من دور المجموعات في كأس العالم 2006، ووصلت إلى دور الستة عشر في عامي 2010 و2014، وفشلت في التأهل لبطولة 2018. يقول إن إعادة البناء لعام 2022، عندما وصل الأمريكيون مرة أخرى إلى دور الستة عشر، كانت إيجابية مع الطاقة الجديدة ولكنها جاءت على حساب الخبرة المخضرمة. كان المدافع دي أندريه يدلين هو اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة عام ٢٠١٤.

بعد فوزهم بدوري الأمم الكونكاكاف في أعوام ٢٠٢١ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤، خرج المنتخب الأمريكي من دور المجموعات في كوبا أمريكا ٢٠٢٤، مما دفع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إلى استبدال جريج بيرهالتر ببوكيتينو، وخسروا في نصف نهائي دوري الأمم لهذا العام ونهائي الكأس الذهبية لهذا العام.

واختتم: "لم يكن هناك ذلك المزيج الكبير من اللاعبين الأكبر سنًا الذين ينقلون الدروس التي تعلموها على مر السنين". أحيانًا تكون من تلك المواقف التي تحتاج فيها إلى شخص يُحدث تغييرًا جذريًا، أليس كذلك؟ لا أحد يعلم إن كان السبب هو غروره، لا أحد يعلم سبب عدم نجاح الأمور. لذا أعتقد أنه بعد كوبا أمريكا ودوري الأمم، كان لا بد من إحداث تغيير جذري".