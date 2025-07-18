قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة علي حريق محدود في مسجد جنوب بني سويف
سعر جيلي GX3 برو 2025.. الأرخص في السوق السعودي
الأسماء النهائية للمتنافسين في انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية
علاقة غير شرعية.. القبض على سيدة تركت طفلها أمام مستشفى الحسين بالقاهرة
أسطورة أمريكا يكشف سر بناء جماهير مؤيدة لبلاده في كأس العالم
المقاولون العرب ينتظم في معسكر بالإسكندرية غدا.. ويخوض 5 مباريات ودية
بقوة 700 حصان.. عودة لاندروفر ديفندر الكلاسيكية
حسام موافي يكشف عن أكثر الأسباب الشائعة للنزيف لدى السيدات
قرار مفاجئ من برشلونة بشأن ملعب كامب نو
المحامين الأوروبيين: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.وإسرائيل دولة مارقة
أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 في سوق المستعمل
علقة موت لـ هدير عبد الرازق داخل شقة سكنية مجهولة.. تفاصيل مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورة أمريكا يكشف سر بناء جماهير مؤيدة لبلاده في كأس العالم

منتخب أمريكا
منتخب أمريكا
القسم الرياضي

أكد كلينت ديمبسي، أسطورة منتخب أمريكا ولاعب توتنهام السابق إن النجاح على أرض الملعب خلال المباريات الودية خلال العام المقبل سيساعد الولايات المتحدة على ملء المقاعد بمشجعين مؤيدين لأمريكا في كأس العالم العام المقبل، وهو ما يمثل تحولاً عن الجماهير المؤيدة للخصم في كأس الكونكاكاف الذهبية لهذا العام.
ولاحظ المدرب ماوريسيو بوتشيتينو واللاعبون الحاليون أن الجماهير كانت تشجع غواتيمالا بأغلبية ساحقة في سانت لويس والمكسيك في هيوستن.
وقال ديمبسي خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "لقد تفوق علينا عدد الجماهير في المباريات المهمة في نصف النهائي ثم النهائي. كان هناك عدد أكبر من المشجعين للفريق المنافس. لذا، يقع على عاتق لاعبي المنتخب الوطني تقديم أداء قوي على أرض الملعب يشجع الجماهير على إنفاق أموالهم التي كسبوها بشق الأنفس، أعتقد أن عودة الجميع وخوض هذه المعركة، ودمج ذلك مع الجودة، سيحفز الجماهير على الحضور وتشجيع هذا الفريق".
ويخوض الأمريكيون عشر مباريات ودية ضمن مواعيد المباريات الدولية المقررة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مباراتان في كل من سبتمبر، وأكتوبر، ونوفمبر، ومارس، ويونيو، قبل افتتاح كأس العالم في إنجلوود، كاليفورنيا، في 12 يونيو، ويلعبون في سياتل بعد سبعة أيام، ثم يختتمون دور المجموعات في إنجلوود في 25 يونيو.
وأضاف: "أريد أن أرى فريقًا يلعب بأسلوب مثير، سواءً من خلال الدفاع الجيد، أو البناء الدفاعي، أو التقدم للأمام، أو خلق الفرص، أو تسجيل الأهداف. أريد فقط أن أرى القتال والإصرار اللذين رأيناهما في الكأس الذهبية، ولكن مع جودة أعلى. هذا ما أتطلع إليه، ذلك الفريق الذي يعيد الإيمان بقدرته على الفوز في المباريات ضد المنافسين الكبار".

ديمبسي، الذي تعادل مع لاندون دونوفان في الرقم القياسي الأمريكي البالغ 57 هدفًا دوليًا، هو محلل لتغطية كرة القدم على شبكة سي بي إس وشبكة مين إن بليزرز الإعلامية، وعمل مع فوكس في كأس العالم 2022. يشارك حاليًا في حملة ترويجية لشركة أبوت للرعاية الصحية، حيث سيتم اختيار 11 لاعبًا للتدريب في ريال مدريد مع مدربي النادي وبمدخلات من علماء أبوت والجهاز الطبي للنادي.
ديمبسي، البالغ من العمر الآن 42 عامًا، لعب مع فرق الولايات المتحدة التي خرجت من دور المجموعات في كأس العالم 2006، ووصلت إلى دور الستة عشر في عامي 2010 و2014، وفشلت في التأهل لبطولة 2018. يقول إن إعادة البناء لعام 2022، عندما وصل الأمريكيون مرة أخرى إلى دور الستة عشر، كانت إيجابية مع الطاقة الجديدة ولكنها جاءت على حساب الخبرة المخضرمة. كان المدافع دي أندريه يدلين هو اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة عام ٢٠١٤.
بعد فوزهم بدوري الأمم الكونكاكاف في أعوام ٢٠٢١ و٢٠٢٣ و٢٠٢٤، خرج المنتخب الأمريكي من دور المجموعات في كوبا أمريكا ٢٠٢٤، مما دفع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم إلى استبدال جريج بيرهالتر ببوكيتينو، وخسروا في نصف نهائي دوري الأمم لهذا العام ونهائي الكأس الذهبية لهذا العام.
واختتم: "لم يكن هناك ذلك المزيج الكبير من اللاعبين الأكبر سنًا الذين ينقلون الدروس التي تعلموها على مر السنين". أحيانًا تكون من تلك المواقف التي تحتاج فيها إلى شخص يُحدث تغييرًا جذريًا، أليس كذلك؟ لا أحد يعلم إن كان السبب هو غروره، لا أحد يعلم سبب عدم نجاح الأمور. لذا أعتقد أنه بعد كوبا أمريكا ودوري الأمم، كان لا بد من إحداث تغيير جذري".

كلينت ديمبسي أمريكا توتنهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

72 ساعة راحة.. موعد إجازة 23 يوليو بعد ترحيلها رسميًا ومفاجأة للقطاع الخاص

الإيجار القديم

بعد فض مجلس النواب.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم رسميا؟

الرئيس التنفيذي لشركة "أسترونومر" ورئيسة الموارد البشرية في شركته

كاميرا القبلة.. فضيـ.حة تهز أوساط التكنولوجيا الأمريكية

ترشيحاتنا

المنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة.. مدينة ذكية على ساحل المتوسط تجسد مستقبل العمران في مصر

الدكتور حسام موافي

أكتر من 45 سببا .. حسام موافي يكشف عوامل خفية لارتفاع حرارة الجسم

أرشيفية

رتيبة النتشة: التحركات الأوروبية لإغاثة غزة فشلت بسبب تعنت الاحتلال

بالصور

فستان لافت.. هاجر أحمد تخطف الأنظار بجمالها

هاجر أحمد
هاجر أحمد
هاجر أحمد

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد