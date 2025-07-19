ترامب يوقع قانون العملات المستقرة.. يعزز هيمنة أمريكا على تكنولوجيا التشفير

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على أول مشروع قانون فيدرالي لتنظيم العملات المستقرة ليصبح قانوناً، فاتحاً الباب أمام استخدام أوسع لهذه التكنولوجيا في المعاملات المالية اليومية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أقرّ الكونغرس أمس التشريع، وهو إنجاز رئيسي خلال ما أطلق عليه المشرعون "أسبوع العملات المشفرة"، بعد أن نال موافقة مجلس الشيوخ. وكان ترمب قد ضغط شخصياً على المشرعين الجمهوريين لدعم التشريع.

الكونغرس الأميركي يقرّ أول تشريع فيدرالي لتنظيم العملات المستقرة

ترمب قال يوم الجمعة خلال حفل توقيع القانون المعروف بـ"Genius act" في البيت الأبيض بحضور عدد من قادة قطاع العملات المشفرة، إن قانون العملات المستقرة هو بمثابة "مصادقة ضخمة على العملات الرقمية". ووصفه بأنه "خطوة عملاقة لتعزيز الهيمنة الأميركية على التمويل العالمي وتكنولوجيا التشفير".

إطلاق عنان العملات المستقرة

الرئيس الأميركي قال إن القانون يؤسس "إطاراً تنظيمياً واضحاً وبسيطاً ويطلق العنان للإمكانات الهائلة للعملات المستقرة المدعومة بالدولار". وأضاف: "ربما تُمثل هذه أعظم ثورة في التكنولوجيا المالية منذ نشأة الإنترنت".

وأضاف أنه "مع الخصوصية والمرونة واللامركزية التي يتمتع بها النقد، فإن هذه الثورة لديها القدرة على تعزيز النمو الاقتصادي الأميركي وتمكين مليارات الأشخاص من الادخار والتحويل بالدولار الأميركي".

وأكد ترمب أن العملات الرقمية ستدعم قيمة الدولار، لأنها ستعزز الطلب على العملة الخضراء، مؤكداً: "لن أسمح أبداً بانخفاض قيمة الدولار، فخسارة الدولار كاحتياطي ستكون مثل خسارة حرب".