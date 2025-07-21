المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجاره في الهيروين والحشيش بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، بالسجن المؤبد لجزار، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين، والحشيش"، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 23771 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 4003 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "أحمد خ س"، 19 سنة، جزار، مقيم كفر جمزة، دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنه في يوم 24 / 7 / 2024، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرا مخدرا "هيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم، أحرز جوهر مخدر الـ"حشيش"، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة".