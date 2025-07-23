حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع نجم الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة مفاوضات نادي النصر السعودي مع علي البليهي، مدافع الهلال.

وكان البليهي قد تعرض لانتقادات جماهيرية وفنية حادة منذ بداية الموسم الماضي حتى بطولة كأس العالم للأندية 2025، وصلت حد المطالبة برحيله.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مصدر خاص تأكيده بأن “ما تردد بشأن مفاوضات النصر مع البليهي ليس له أي أساس من الصحة”

وأكد المصدر: "اللاعب سيسافر مع الهلال إلى المعسكر الخارجي، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، ولا توجد أي مشكلات أو تعقيدات بخصوص وضعه".

وأضاف أن أي انتقال محتمل للبليهي يتطلب موافقة جميع الأطراف المعنية.

يُذكر أن الهلال جدد عقد مدافعه الدولي حتى عام 2027، لكن لم يتم الإعلان الرسمي عن ذلك حتى الآن.

جدير بالذكر أن البليهي انضم لصفوف "الزعيم" بداية من موسم 2017-2018، قادما من الفتح، ومنذ ذلك الحين ساهم في حصول ناديه على 13 لقبا، يأتي على رأسها الدوري السعودي 5 مرات وبطولة دوري أبطال آسيا مرتين.