مهاجم الزمالك السابق يقترب من الانتقال إلى الوداد المغربي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب خالد بو طيب، مهاجم الزمالك السابق من الانضمام إلى الوداد المغربي.

ووفقًا لموقع “البطولة” المغربي فإن هشام آيت منا، رئيس نادي الوداد، تواصل مع بوطيب؛ في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل، مستعينًا بنور الدين أمرابط، لاعب الفريق الحالي وصديق المهاجم الدولي السابق، لإتمام الصفقة.

ويعد بوطيب لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع نادي باو الفرنسي، وسبق له اللعب لأندية أجاكسيو وستراسبورج ولوهافر وباو وباريس في فرنسا، ومالاتيا سبور التركي، إضافة إلى تجربته مع الزمالك في موسم 2019-2020، والتي لم تشهد تألقه، حيث سجل 4 أهداف في 16 مباراة فقط.