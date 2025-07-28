رسميا.. عمر فرج يعود للزمالك بعد انتهاء فترة إعارته

أعلن نادي ديجرفورس السويدي، اليوم الاثنين، انتهاء فترة إعارة الفلسطيني عمر فرج، وعودته إلى صفوف فريق الزمالك بعد انتهاء عقد الإعارة الذي بدأ في يناير الماضي.

وقال النادي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شكرًا لك على كل شيء، كانت مباراتنا أمام نوركوبينج هي الأخيرة لعمر فرج، الذي سيعود إلى الزمالك بعد نهاية إعارته".

وتابع: "النادي يود أن يشكرك مرة أخرى على كل ما قدمته للفريق، ونتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك القادمة".

وكان اللاعب الفلسطيني قد انضم إلى ديجرفورس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك، إذ شارك مع الفريق في عدد من المباريات خلال منافسات الدوري السويدي.