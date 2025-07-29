مصرع شابين على دراجة نارية اصطدمت بهم سيارة نقل بكورنيش المعادي

لقى شخصان مصرعهما جراء اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت بهم على طريق كورنيش المعادي وتم نقلهم لثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بكورنيش المعادي قبل مطلع كوبري السلام الدولي، في الاتجاه المؤدي إلى مصر القديمة، يفيد بوفاة شابين في الحال.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وبرفقتها سيارات الإسعاف، وتبين أن الشابين اصطدما بجانب السيارة النقل أثناء سيرهما بسرعة، ما أسفر عن وفاتهما في موقع الحادث.

تم نقل الجثمانين إلى مستشفى مبرة المعادي تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيق في ملابسات الواقعة، مع رفع آثار الحادث لتيسير حركة المرور، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة لتحديد المسؤوليات بدقة.