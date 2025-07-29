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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضمن «لازم تعرف».. الوطنية للانتخابات تحث المصريين بالخارج على التصويت في الشيوخ

الوطنية للانتخابات تحث المصريين المقيمين بالخارج على التوصيت بانتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات تحث المصريين المقيمين بالخارج على التوصيت بانتخابات مجلس الشيوخ
إسلام دياب

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات فيديو توعوي ضمن حملة «لازم تعرف» ، لحث المواطنين المصريين المقيمين خارج البلاد على التصويت، والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن المصريين المقيمين والمتواجدين خارج جمهورية مصر العربية المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين زيهم زي المصريين في الداخل بالظبط.

وتضمن الفيديو حقوق المواطنين المصريين المقيمين بالخارج، في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف القاضي أحمد بنداري، أن الهيئة الوطنية للانتخابات بتحدد مقار اللجان في البلدان المتواجدين فيها وعددها، والقائمين عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبيكون التصويت في أيام الانتخابات المقررة للمصريين في الخارج من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً بتوقيت الدولة اللي انت موجود فيها، وكل اللى انت محتاجه معاك وانت رايح تنتخب هو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري، يعنى الموضوع سهل مفهوش أي تعقيدات علشان نشجعك تشارك لأن صوتك أكيد بيصنع فرق.

الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات حملة لازم تعرف انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ 2025

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