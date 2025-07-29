مياه الأقصر تنظم ورشة عمل حول التمكين الاقتصادي للمرأة

نظّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، تحت إشراف اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، ورشة عمل توعوية بنجع الدار في العديسات بحري، تناولت موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي، في إطار دعم جهود التنمية المجتمعية وتمكين المرأة في القرى الأكثر احتياجًا.

جاءت الورشة ضمن أنشطة مشروع الصرف الصحي المتكامل الجاري تنفيذه بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، والذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية في عشر قرى بمحافظتي الأقصر والطود، ويستفيد منه نحو 200 ألف مواطن، وشهدت الورشة حضور الكيميائية أماني المدني، مديرة المشاركة المجتمعية بوحدة تنفيذ المشروع،

وتم خلال الورشة تقديم محتوى توعوي وتدريبي يركز على دعم قدرات المرأة في إنشاء وإدارة مشروعات صغيرة، إلى جانب التعريف بآليات التمويل المتاحة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة داخل المجتمعات الريفية.

وأكد رئيس الشركة أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الشركة على دمج قضايا التمكين الاقتصادي ضمن خططها للتنمية المستدامة، مشددًا على أهمية التعاون مع المؤسسات المصرفية والتنموية الكبرى لدعم المرأة وتمكينها كعنصر فاعل في المجتمع.