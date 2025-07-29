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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سلامة المرضى أولوية.. ورشة عمل لبناء قدرات التمريض بمستشفى علاج السرطان بالأقصر

سلامة المرضى أولوية.. ورشة عمل لبناء قدرات التمريض وفق أعلى معايير الجودة
سلامة المرضى أولوية.. ورشة عمل لبناء قدرات التمريض وفق أعلى معايير الجودة
شمس يونس

في إطار حرص مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر على الارتقاء المستمر بجودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان في صعيد مصر، نظمت المستشفى ورشة عمل موسعة بعنوان: "دور التمريض وأثره الفعّال داخل الفريق الطبي"، بمشاركة واسعة من أفراد الطاقم التمريضي بالمستشفى.

شهدت الورشة برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات التمريض في مجال الجودة وسلامة المرضى، حيث تم التركيز على تطبيق معايير الجودة في بيئة الرعاية الصحية، ودور التمريض المحوري في تحقيق أعلى مستويات السلامة للمرضى أثناء تلقيهم الخدمة.

كما تناولت الورشة عدة محاور هامة، من بينها: معايير الرعاية التمريضية في الوحدات المتخصصة، الجراحة الآمنة، إدارة السجلات الطبية، إجراءات مكافحة العدوى، وأساليب الانتقال من الجانب النظري إلى الجانب العملي عبر ورش محاكاة واقعية لمراحل علاج المرضى، بهدف رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية.

وأكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار خطة تطوير الأداء المهني داخل المستشفى، بما يتماشى مع المستوى المتقدم للخدمة المجانية المقدمة للمرضى.
 

وأضاف: "منذ تأسيس مستشفى شفاء الأورمان ونحن نسعى إلى تقديم خدمات طبية متكاملة تليق بمرضى السرطان في صعيد مصر، ونُولي أهمية خاصة للتدريب المستمر لكوادر التمريض باعتبارهم عصب الفريق الطبي وشركاء أساسيين في رحلة علاج المرضى".

الاقصر سرطان الاقصر شفاء الاورمان علاج الاورام

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