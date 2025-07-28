"شركة مياه الأقصر تنفذ تدريبات مكثفة للعاملين على خطط الطوارئ والإخلاء

نفذت شركة مياه الأقصر برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للعاملين بمختلف الإدارات حول خطط الطوارئ والإخلاء، وذلك في إطار الحرص على تعزيز ثقافة السلامة المهنية ورفع كفاءة العاملين، وبناءً على توجيهات اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.

شملت التدريبات محاور متعددة من أبرزها: مواجهة مخاطر الحريق، ومخاطر الكلور، والإسعافات الأولية، والإخلاء الآمن، والتعامل مع الأماكن المغلقة، وذلك في إطار جهود الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وقد جرى تنفيذ البرنامج تحت إشراف كامل من الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، برئاسة العميد مهندس أحمد حسن الشنهوري، مدير عام السلامة، والدكتورة ماريا ماهر جادالله، نائب مدير عام السلامة، حيث تم تقديم المحتوى التدريبي وفق أعلى المعايير المهنية.

تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الشركة الاستراتيجية المستمرة لتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيز الجاهزية في مواجهة أي طارئ محتمل، بما يواكب أفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة المهنية.