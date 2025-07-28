حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الانتخابية في الأقصر

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر، بقيادة على سيد صادق رئيس المركز ، تنفيذ حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المقار الانتخابية بالمدينة والقرى التابعة للمركز.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، برفع درجة الاستعداد بكافة مراكز المحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ.

وكثّف قسم النظافة والتجميل وقسم الإشغالات أعماله في شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وخاصة المحيطة بالمدارس المخصصة كمقار انتخابية، وتم رفع الأتربة والمخلفات، وتقليم الأشجار، بهدف تهيئة بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين خلال أيام التصويت.

كما قامت فرق الإشغالات بتنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات والعوائق من محيط اللجان، وضبط المخالفات ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين أو تمثل خطرًا أثناء توافد الناخبين.

وفي ذات السياق، كثف رؤساء القرى التابعة لمركز إسنا من جهودهم الميدانية، حيث تم تنظيم حملات نظافة شاملة في قرى "الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – أصفون – النجوع – توماس وعافية – النمسا – كومير"، وشهدت تلك القرى نشاطًا يوميًا مكثفًا ضمن خطة الاستعدادات، بالتنسيق مع رؤساء القطاعات الخدمية.

و تأتي هذه الحملات في إطار خطة متكاملة تم إعدادها مسبقًا، تتضمن متابعة تجهيز المقار الانتخابية مع الجهات المعنية من حيث الإنارة والمرافق والنظافة العامة، بما يعكس صورة حضارية ويدعم مشاركة المواطنين في الاستحقاق الانتخابي المقبل.