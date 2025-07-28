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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ثقافة الأقصر يناقش العدالة الاجتماعية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعى بالمحافظات.

بدأت الفعاليات من قصر حسن فتحي اصبوحة شعرية للشاعر أحمد شمس الدين بعنوان "يا عم يا طبال"، وأقيمت مكتبة ثقافة النمسا محاضرة بعنوان " العدالة الاجتماعية".

وأوضح محمد حمزة أستاذ دكتور أصول الفقه الحنفي بكلية الدراسات الإسلامية باسوان معنى العدالة الاجتماعية، و أهمية العدالة الاجتماعية في الإسلام  العدالة الاجتماعية من منظور السنه النبوية والقرآن الكريم ، كيفية تحقيق العدالة الاجتماعية فى شتى الأمور، و هي  أساس نهضة البلاد والشعوب، و أقيمت مكتبه الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضره بعنوان "التنميه حق أجيال المستقبل" ألقاها محمد حنفى متحدثا عن التنميه بشكل عام ومجالاتها وابعادها _مفهوم التنميه المستدامه، _رؤيه مصر ٢٠٣٠ باستراتيجيه التنميه المستدامه، و_جهود الدوله والقياده السياسيه لتحقيق التنميه المستدامه.

ومن ضمن أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي  التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإشراف محمود عبد الوهاب، أعد قصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية تدريب فايزة أحمد، واقيم قصر ثقافة الطود  اصبوحة شعرية للشاعر ناجي فواد القنسواتى عضو نادي أدب الطود بعنوان" انا ونونها حبيبها الابداى"، كما إستمعنا للشاعر  عبد السميع محمود عضو نادي الأدب قصيدة بعنوان "يامصرو".

كما نظم  قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "انتصار البطل الروائي" ألقاها عمرو عبد الصبور  متحدثا عن انتصار البطل الروائي مصطلح يُشير في النقد الأدبي إلى اللحظة التي يُحقّق فيها البطل انتصارًا معنويًّا أو ماديًّا داخل الحبكة السردية، سواء كان هذا الانتصار علنيًا ظاهرًا، أو داخليًّا نفسيًّا. ويُعدّ هذا الانتصار من المحطات المهمة في بناء الشخصية وتطور الحدث الروائي، و أعد المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية تدريب عوض الله محمد بمشاركة رواد المركز، و عرض قصر ثقافة الطفل مسرح عرائس عن "الكسل والنشاط" أداء نيرمين البير ومديحة كامل.

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