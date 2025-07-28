متحف الأقصر للفن يستقبل مجموعة من ذوى الاحتياجات الخاصة

استقبل قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بـ متحف الأقصر للفن المصرى القديم ، مجموعة ذوي الاحتياجات الخاصة، في يوم حافل بالأنشطة التفاعلية والمعرفية.



أوضحت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم ، أننا نظمنا برنامج ترفيهي وتثقيفي تضمن ، ورشة حكي بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو و سبب الاحتفال بها ، بالإضافة إلى ورشة رسم، وتلوين.

متحف الأقصر للفن المصري القديم



أفادت إدارة المتحف ، أن برنامج الحفل تضمن ،جولة إرشادية داخل صالات العرض بالمتحف، تعرفوا خلالها على القطع الأثرية الفريدة، مع التقاط صور تذكارية توثق لحظاتهم الجميلة.

أكدت أن الفاعلية ضمن حرص المتحف على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في البرامج الثقافية والتعليمية.

ويعتبر متحف الأقصر من اجمل المتاحف المصرية لوقوعه على الضفة الشرقية لنهر النيل فهو يزين كورنيش النيل في وسط محافظة الأقصر.

يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.

