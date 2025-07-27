بدعم أوروبي.. عرض مسرحي يُحارب زواج القاصرات في الأقصر

شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، فعاليات الحفل الختامي لمبادرة «معًا ننمو» بمدينة أرمنت، وذلك ضمن مشروع تعزيز قدرات المجتمع المدني المحلي والحوكمة في التنمية وتمكين المرأة «بناء»، الذي تنفذه جمعية القديس منصور بأرمنت، بالشراكة مع إحدى المؤسسات، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

واستعرض جعفر وليم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلال كلمته بالحفل، ما تم إنجازه بالمشروع من خلال أنشطة متنوعة، مثل “التدريب، بناء القدرات، التواصل، التشبيك، تنظيم فعاليات”؛ لتعزيز التعاون وبناء صورة ذهنية إيجابية، بهدف تمكين المرأة ودعم مشاركتها المجتمعية.

وتضمَّن الحفل فقرة فنية عبارة عن عرض مسرحي قصير، استهدف مكافحة زواج القاصرات ودعم الفتيات في استكمال تعليمهن واختيار مستقبلهن بدعم أسرهن.

كما شهد الحفل تكريم المتدربين والمشاركين المتميزين في المشروع.

من جهته، أكد نائب محافظ الأقصر أهمية فكرة المشروع، الذي يستهدف بناء صورة ذهنية إيجابية لدعم المرأة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بهذه القضية.

وشدد على ضرورة اهتمام الأسر بمساعدة المرأة على بناء ثقتها بنفسها، وتجاوز التحديات والصعوبات التي قد تواجهها سواء في التعليم أو العمل أو غيرها من المجالات، خاصة إذا كانت تمتلك قدرات تؤهلها للنجاح والتأثير الإيجابي في المجتمع.

حضر فعاليات الحفل الختامي كل من، العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت، محمد حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، كمال منصور، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، هالة بدري، ممثل مؤسسة كير مصر للتنمية.