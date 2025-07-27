الناجح يرفع إيده .. الأقصر الأزهرية تكشف عن قائمة أوائل الشهادة الثانوية

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأحد، برئاسة فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان رئيس الإدارة المركزية، أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع الشعب (العلمي، الأدبي، الأدبي كفيف) للعام الدراسي الحالي

القسم العلمي

حصل على المركز الأول الطالب محمد مصطفى عبداللطيف عبدالحاكم من معهد الأقصر بمجموع 647 درجة بنسبة 99.54%، يليه في المركز الثاني روان بهاء الدين أنور عبدالراضي من معهد فتيات أبو رجيلة (إسنا) بمجموع 640 درجة بنسبة 98.46%، بينما جاء في المركز الثالث أميرة أحمد محمد عبدالرحيم من معهد فتيات الطود بمجموع 633 درجة بنسبة 97.38%، وسلمى مصطفى حفني لبيب من معهد فتيات الأقصر بنفس المجموع والنسبة محققة المركز الثالث مكرر

أما المركز الخامس فحصل عليه كل من:

أحمد ناجح محمد العادلي من معهد بنين الأقصر

سلمى محمد مصطفى أحمد من معهد فتيات البياضية

محمد علاء الدين أبو الحجاج أبو المجد من معهد بنين الأقصر

منة يوسف شمس الدين يوسف عبدالله من معهد فتيات الحرمين الخاص

وذلك بمجموع 632 درجة بنسبة 97.23%

القسم الأدبي

حصل على المركز الأول الطالب عمر محمود عبدالعليم حسين من معهد المريس بمجموع 541 درجة بنسبة 91.69%، يليه محمود محمد مرتضى حامد من معهد الأقصر في المركز الثاني بمجموع 532 درجة بنسبة 90.17%، وفي المركز الثالث بسملة يسري أحمد عبدالباسط من معهد فتيات الأقصر بمجموع 530 درجة بنسبة 89.83%، تلتها في المركز الرابع صفية أحمد حسن محمد من معهد فتيات أصفون بمجموع 519 درجة بنسبة 87.97%، ثم جهاد عامر الأمير الصادق من معهد فتيات أصفون في المركز الخامس بمجموع 515 درجة بنسبة 87.29%

القسم الأدبي كفيف

جاء في المركز الأول حسين محمود عبدالحافظ البدري من معهد محمد عبده الإسناوي بمجموع 403 درجات بنسبة 73.27%، يليه زياد أسامة حفني الدردير من معهد نجع الطويل في المركز الثاني بمجموع 371 درجة بنسبة 67.45%، وحلّ ثالثًا نوبي حسن نوبي عاسور من معهد الأقصر بمجموع 347 درجة بنسبة 63.09%

وهنأ فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان جميع الطلاب الأوائل، مشيدًا بما قدموه من تميز وتفوق، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز هو نتاج جهد وإصرار يستحق كل إشادة، كما دعا كافة الطلاب لبذل المزيد من العمل الجاد لتحقيق طموحاتهم العلمية