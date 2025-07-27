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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رضيع في العراء.. العثور على طفل عمره يوم أمام وحدة غسيل الكلى بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر واقعة إنسانية مؤثرة، بعد العثور على طفل حديث الولادة لا يتجاوز عمره يومًا واحدًا، ملقى أمام وحدة غسيل الكلى المجاورة لمستشفى إسنا القديم .

وكان قد تلقى رجال مباحث شرطة إسنا بلاغا يفيد بالعثور على الطفل في ساعات الصباح الأولى، حيث انتقلت قوة أمنية إلى موقع الواقعة للتعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويجري الآن تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الطفل، تمهيدًا لفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، وسماع أقوال الشهود لكشف ملابسات الواقعة والتوصل لهوية من ترك الطفل بهذا الشكل.

وأكدت مصادر أن الطفل بحالة صحية مستقرة وتم نقله لرعايته بمكان آمن تحت إشراف الجهات المختصة.

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