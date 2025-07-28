لجنة تسيير الشئون الإدارية والمالية بجامعة الأقصر الأهلية تعقد اجتماعها الثاني



عقدت لجنة تسيير الشئون الإدارية والمالية بجامعة الأقصر الأهلية اجتماعها الثاني، برئاسة الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، رئيس الجامعة ورئيس اللجنة.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مقترح تحديد قيمة المصروفات الدراسية بكليات جامعة الأقصر الأهلية، إلى جانب مناقشة آليات تسجيل الطلاب ومعايير قبولهم بالكليات، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها رسميًا بعد اعتماد مجلس الجامعة كمجلس أمناء مؤقت للجامعة الاهلية.

كما أوصت اللجنة ببدء الاستعدادات لتفعيل منصة تسجيل الرغبات على موقع جامعة الأقصر الأهلية، بما يضمن سهولة الإجراءات ووضوحها أمام الطلاب.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة الهادفة إلى تطوير البنية الإدارية والأكاديمية بالجامعة، وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات التعليمية بما يتماشى مع المعايير الحديثة للتعليم الجامعي.