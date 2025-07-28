طـ.ـفل مشـ.ـنوق فوق السطح| واقعة غامضة تهز الأقصر.. والأمن يتحرك

تشهد مدينة أرمنت حالة من الحزن والذهول بعد واقعة مأساوية هزت المشاعر، حيث عُثر على جثمان الطفل “معتز .ع ” مشنوقًا بحبل فوق سطح منزله في منطقة أرمنت الحيط، وسط ظروف غامضة دفعت الجهات الأمنية إلى فتح تحقيق موسع لكشف تفاصيل الحادث.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الأقصر قد تلقت بلاغًا من وحدة مباحث شرطة أرمنت بالعثور على جثمان الطفل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت، تمهيدا لعرضه على الطب الشرعي واستصدار تصريح الدفن.

وبدأت النيابة العامة التحقيق، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والتأكد من وجود أو عدم وجود شبهة جنائية.

وتحرر محضر رسمي بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية لكشف ملابسات هذا الحادث المؤلم الذي أصاب الأهالي بصدمة كبيرة.