قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة تدفق قوافل المساعدات المصرية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة
طنطا تستيقظ على انهيار جزئي بمنزل في منطقة الساحة.. ومحاولات لإنقاذ شخصين من تحت الأنقاض
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد أهمية حشد مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين
التنمية المحلية تكشف موعد انتهاء التقديم لوظائف خالية بالديوان العام |تفاصيل
"صباح البلد" يرصد أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو
وظائف خالية للمعلمين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ..رابط و شروط التقديم
كامل الوزير: وصول أوناش عملاقة إلى محطة هاتشيسون بالسخنة استعدادًا للتشغيل الذكي الكامل
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
حسب التوزيع الجغرافي.. اعرف طريقة ترتيب رغباتك قبل التسجيل في تنسيق الجامعات 2025
12 جامعة أهلية جديدة تستعد لاستقبال الطلاب في 2025/2026 .. تفاصيل
طقس شديد الحرارة والرطوبة يسيطر على مصر اليوم.. والعظمى تصل 45 درجة
دموع لا تجفّ في غزة..وداع مؤلم لضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الدراسة رسميًا بجامعة الأقصر الأهلية بأربع كليات نوعية وتستهدف التوسع بكليات الطب والتمريض

انطلاقة تاريخية للتعليم الجامعي في الأقصر: منح كاملة لأول المحافظة وتخصصات تواكب العصر بجامعة الأقصر الأهلية
انطلاقة تاريخية للتعليم الجامعي في الأقصر: منح كاملة لأول المحافظة وتخصصات تواكب العصر بجامعة الأقصر الأهلية
شمس يونس

 أعلنت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر والقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر الأهلية، في خطوة تاريخية تشهدها محافظة الأقصر لأول مرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، انطلاق الدراسة رسميًا بجامعة الأقصر الأهلية، إيذانًا بعهد جديد من التعليم الجامعي المتميز في قلب الصعيد.

وأوضح المحافظ أن الجامعة الأهلية تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في المنظومة التعليمية بالأقصر، حيث تبدأ الدراسة بأربع كليات نوعية هي: الحاسبات والذكاء الاصطناعي، السياحة والآثار، الفنون والتصميم، واللغات والترجمة والعلوم الإنسانية، مؤكداً أن هذه الكليات تقدم برامج تخصصية تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، منها:
الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، إدارة المطارات، العمارة الداخلية، تصميم الأزياء، الإرشاد السياحي، الترجمة بعدة لغات، وبرنامج العربية للناطقين بغيرها.

من جهتها، كشفت الدكتورة صابرين عبد الجليل أن الجامعة تفتح أبوابها للتقديم المبدئي عبر الموقع الإلكتروني لحين إعلان وزارة التعليم العالي تفاصيل التنسيق، مؤكدة أن الجامعة ستقبل طلاب الثانوية العامة والأزهرية والفنية، وفقًا للضوابط التي ستصدر لاحقًا.

وأكدت أن الجامعة تمثل منصة تعليمية عصرية في صعيد مصر، تخاطب تحديات العصر وتخدم القطاعات الاقتصادية والثقافية، مع وضع خطة طموحة للتوسع ببرامج أكاديمية مستقبلية تشمل كليات الطب والتمريض وتخصصات نوعية جديدة تخدم المجتمع وسوق العمل.

وتعهدت رئيس الجامعة بأن تكون المصروفات الدراسية مناسبة لأبناء جنوب الصعيد، مع توفير منح دراسية كاملة لأول 10 طلاب من أوائل الثانوية العامة بالأقصر، ومنح خاصة لأبناء الشهداء، ومنح جزئية تصل إلى 25% لطلاب الدفعة الأولى حتى التخرج، تخفيفًا عن كاهل الأسر وتشجيعًا للطلاب المتفوقين.

كما أشارت إلى خطة الجامعة للانفتاح على العالم من خلال شراكات تعليمية دولية تتيح تبادل الطلاب والدراسة مع جامعات مرموقة، مما يمنح أبناء الصعيد فرص تعليم بمستوى عالمي دون الحاجة إلى مغادرة محافظاتهم.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة للنهوض بالصعيد وتحقيق العدالة التعليمية، حيث تُعد جامعة الأقصر الأهلية إحدى ثمار الاستثمار في الإنسان وبوابة عبور نحو مستقبل أكاديمي واعد.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر جامعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

حسن شحاتة

أول تعليق من كريم حسن شحاتة بعد قرار الرئيس السيسي تجاه والده

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.3% الأسنان 91.1 %والهندسة 86.2%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن .. فتح التسجيل بموقع تنسيق الجامعات 2025 لطلاب المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

رمضان صبحي

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

الشاحنات ذاتية القيادة

هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم

تسلا سايبرتراك

انفجار غامض لـ سيارة تسلا سايبرتراك في ممر منزل

الحلبة

في الطبيخ وبالشاي الأخضر.. أغرب 7 طرق في استخدام الحلبة لإنقاص الوزن

بالصور

هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم

الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة

انفجار غامض لـ سيارة تسلا سايبرتراك في ممر منزل

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

طريقة عمل البسطرمة في المنزل

طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..
طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..
طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..

كنز غذائى ..تعرف على فوائد المانجو

كنز غذائى ..تعرف على فوائد المانجو
كنز غذائى ..تعرف على فوائد المانجو
كنز غذائى ..تعرف على فوائد المانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد