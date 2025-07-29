الزمالك يجدد مفاوضاته مع المصري لتدعيم الجبهة اليمنى

جددت إدارة نادي الزمالك المفاوضات مع نظيره نادي المصري، من أجل التعاقد مع اللاعب أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الزمالك لتعزيز الجبهة اليمنى، التي يتواجد بها حاليًا عمر جابر فقط، حيث ترى الإدارة الفنية أن دعم هذا المركز يعد ضرورة فنية قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ومن المقرر أن يتم استئناف المفاوضات بشكل رسمي عقب عودة بعثة المصري من تونس، وذلك لحسم الموقف النهائي من الصفقة في ضوء المستجدات الحالية.



المبلغ المالي كان سببًا في التجميد السابق

وكانت المفاوضات السابقة بين الطرفين قد توقفت بعد طلب المصري مبلغ 50 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب، وهو ما رفضته إدارة الزمالك حينها.

إلا أن الأبيض قرر إعادة فتح باب التفاوض في ظل حاجة الفريق الفنية الملحة لهذا المركز، ويعد أحمد عيد الخيار الأول المطروح حاليًا لتدعيم الجبهة اليمنى.

وتسعى الإدارة إلى التوصل لاتفاق مالي مناسب يتماشى مع سياسة النادي، مع التقدير الكامل لإمكانات اللاعب وموقف ناديه.

