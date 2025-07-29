وكيل تعليم الأقصر: حضور التلاميذ الخطة العلاجية إلزامي | صور

أجرى الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، زيارة ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطط العلاجية بعدد من مدارس المحافظة، شملت مدارس السلام الخاصة لغات، والسلام الخاصة عربي، ومدرسة وادي الملكات الابتدائية.

تأتي هذه الجولة في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بهدف الوقوف على سير العمل ومعدلات حضور التلاميذ المستهدفين بتلك الخطط.

وخلال الزيارة، لاحظ "جارح" وجود ضعف نسبي في نسب الحضور، مؤكدًا أن حضور التلاميذ المستهدفين للخطة العلاجية إلزامي تمامًا وليس أمرًا اختياريًا، موضحًا أن اجتياز الاختبار المحدد ميعاده في نهاية مدة الخطة العلاجية يُعد شرطًا أساسيًا للانتقال إلى الصف الدراسي التالي، وأن عدم اجتياز هذا الاختبار يؤدي إلى رسوب الطالب وبقائه في صفه الحالي.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الخطط العلاجية تمثل فرصة حقيقية لتقوية مستوى الطلاب دراسيًا، داعيًا أولياء الأمور إلى التعاون لضمان التزام أبنائهم وتحقيق الاستفادة المرجوة.