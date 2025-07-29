محافظ الأقصر يوجه بسرعة تشغيل مشروع صرف صحي الطود ويبحث استكمال مشروعات البياضية والقرنة

عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمراكز الطود والبياضية والقرنة، وسبل تذليل معوقات التنفيذ، والجدول الزمني المقترح لإنهاء هذه المشروعات، إلى جانب مناقشة التمويلات المطلوبة لاستكمالها.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من تشغيل مشروع الصرف الصحي بمركز الطود خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم استكمال وتشغيل جميع محطات الرفع الأربعة بالمركز قبل يونيو 2026.

كما شدد المحافظ على ضرورة تقديم دراسة مالية دقيقة بالتمويلات المطلوبة لاستئناف الأعمال بمشروعات الصرف الصحي المتوقفة أو المتعثرة في مركزي القرنة والبياضية، تمهيدًا لوضع خطة تنفيذ واضحة ودقيقة.

وشهد الاجتماع تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بإعداد مخطط متكامل لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة، خاصة نجوع الكرنك والأقصر.

كما قدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عروضًا تقديمية تفصيلية استعرضت خلالها موقف المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها .

حضر الاجتماع الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر،واللواء أ.ح. مهندس أحمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ،والمهندس عبد الله بكري، مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومصطفى جبريل، رئيس مركز ومدينة القرنة،وأحمد حسن، رئيس مركز ومدينة الطود،والمهندسة هناء العربي، مدير المكتب الفني لمحافظة الأقصر، وممثلى شركة المقاولون العرب.