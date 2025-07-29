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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الأقصر يتفقد القافلة الطبية بوحدة نجع غنيم ويتابع مبادرة 100 يوم صحة

وكيل وزارة الصحة يتفقد القافلة الطبية بوحدة نجع غنيم ويتابع أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة
وكيل وزارة الصحة يتفقد القافلة الطبية بوحدة نجع غنيم ويتابع أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة
شمس يونس

 تفقد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، القافلة الطبية بوحدة نجع غنيم بإدارة البندر الصحية، والتي تضم جميع التخصصات الطبية: النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، الأطفال، الجلدية، الباطنة، الجراحة، العظام، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، والكشف العشوائي للسكر والضغط.


ياتى ذلك في إطار توجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عبدالمطلب عماره محافظ الاقصر، بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الطبية ومتابعة تقديم الخدمات الصحية المختلفة للمواطنين،
وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، على تواجد الفريق الطبي والتمريض بكل عيادة، وجاهزية الأجهزة، وتوفر الأدوية وصرف العلاج مجانًا، مع انتظام تسجيل الحالات وتحويل من يحتاج رعاية أكبر للمستشفيات القريبة، مشيرًا إلى أن مديرية الشؤون الصحية بالأقصر وضعت خطة متكاملة لتقديم قافلة طبية أسبوعية تجوب كافة قرى المحافظة، بهدف توفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين المترددين عليها.


كما تابع وكيل وزارة الصحة بالأقصر، استمرار أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي يتم تنفيذها بالمحافظة بمتابعة من الدكتورة سحر أبو الوفا منسق المبادرات بالمديرية، ومديري الادارات الصحية، لتقديم خدماتها المتنوعة والمكثفة للمواطنين، حيث تواجدت الفرق الطبية في مختلف الإدارات الصحية والتي شملت إدارة أرمنت والفرقة المتحركة بإدارة البندر بديوان نجع الخطباء والفرق الثابتة بإدارة الطود بوحدتي حاجر المريس والندافين ومكتب صحة أول وإدارة الزينية بالعشي.

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