إخماد حريق محدود في مركز نفسي بالأقصر دون خسائر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر من السيطرة على حريق محدود داخل مركز إرادة للطب النفسي بوسط مدينة البياضية، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو إصابات بين النزلاء أو العاملين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من إحدى الغرف داخل المركز، وعلى الفور انطلقت سيارات الإطفاء إلى الموقع مدعومة بقوة من رجال الدفاع المدني، حيث تمت السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء المبنى.

المعاينة المبدئية رجحت أن ماسا كهربائيا هو سبب الحريق، فيما تم فتح محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبيان السبب النهائي.