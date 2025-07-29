أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية أمن قومي لمصر

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، كانت مهمة جدا وفي توقيت مناسب، إذ جاءت في أعقاب انتقادات مصطنعة لدور مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف كمال، في حواره مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة إكسترا نيوز، أنّ الاتهامات غير حقيقية، فأي متابع لموقف مصر منذ عام 1948 يرى أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، وقضية داخلية، فالمواطن المصري يهتم بها ويهتم بمتابعتها تماما كما يهتم بأمور حياته اليومية.

وتابع: "لا يوجد بيت في مصر لم تمسه القضية الفلسطينية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي بها هذه الخصوصية"، مشددًا، على أنّ فلسطين قضية شعب وأمة، وليس قضية تتعلق بدور القيادة السياسية فقط.

وأكد، أن من نفذ هجوم 7 أكتوبر لم يستشر مصر أو أي دولة عربية، ودون أن يأخذ رأي السلطة الشرعية الفلسطينية، والجميع تحمل نتائج هذا العمل.