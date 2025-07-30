ميادة الحناوي تكشف سر رشاقتها .. وتعلّق على مهرجان جرش وعودة فضل شاكر

كشفت الفنانة ميادة الحناوي عن سر احتفاظها برشاقتها وجمالها الدائم، وذلك عقب إطلالتها المميزة في حفلها ضمن فعاليات مهرجان جرش بالأردن.

وقالت ميادة الحناوي في لقائها مع برنامج ET بالعربي إنها تحرص على ممارسة الرياضة يوميًا لمدة ساعتين، وتستيقظ مبكرًا، مشيرة إلى أنها لا تهتم بمتابعة السوشيال ميديا، وتتمتع بسلام داخلي وشعور دائم بالرضا.

وعن مشاركتها في مهرجان جرش، أعربت الحناوي عن سعادتها الكبيرة، مثنية على الجمهور الأردني الذي وصفته بـ"العريق"، مؤكدة أنه غمرها بالحب والترحاب.

كما علّقت على الفيديو المتداول الذي جمعها بمحمد فضل شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، وقالت إنها سعيدة بعودة فضل شاكر للساحة الفنية، مشيرة إلى أن غيابه لم يكن حقيقيًا، لأن أغانيه ظلت حاضرة وتحمل طابعًا رومانسيًا وشجنيًا يبتعد عن الضجيج.

"حبة ذكريات".. عمل استثنائي

وفي سياق متصل، كانت الفنانة ميادة الحناوي قد طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة بعنوان "حبة ذكريات"، من كلمات الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع يحيى الموجي، تحت إشراف عام لخالد أبو منذر، وإخراج عماد باسيل.

وتم تصوير الفيديو كليب في دبي على مدار ثلاثة أيام باستخدام أحدث تقنيات التصوير السينمائي.

وعبّرت ميادة الحناوي عن فخرها بهذا العمل في تصريحات صحفية، قائلة: “أشعر بسعادة كبيرة لتقديم هذه الأغنية، التي تجمع بين الكلمات الراقية للشاعر عبدالرحمن الأبنودي، والألحان المميزة للموسيقار طلال، في عمل طربي راقٍ يواكب تطور الموسيقى ويحافظ على رقة النغم والذوق الفني الرفيع”.