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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميادة الحناوي تحيي حفل مهرجان جرش بالأردن.. 27 يوليو

بوستر حفل ميادة الحناوي
بوستر حفل ميادة الحناوي
أحمد إبراهيم

تستعد الفنانة ميادة الحناوي، لإحياء حفلا غنائيا في مهرجان جرش بالأردن، يوم 27 يوليو الجاري. 

وتحيي ميادة الحناوي، حفل مهرجان جرش، على المسرح الجنوبي بالأردن، وأعلنت إدارة المهرجان عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

بوستر حفل ميادة الحناوي 

أغاني ميادة الحناوي 

وفى وقت سابق، طرحت الفنانة ميادة الحناوي أغنيتها الجديدة بعنوان "حبة ذكريات"، من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع يحيى الموجي، إشراف عام خالد أبو منذر، وتولي عماد باسيل إخراج الفيديو كليب، الذي تم تصويره في دبي لمدة ثلاثة أيام، تم خلالها استخدام أحدث التقنيات في عالم السينما، ليخرج العمل في أفضل صورة.

وأعربت الفنانة ميادة الحناوي عن سعادتها بطرح الأغنية فى تصريحات صحفية سابقة ، قائلة: أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي ، والألحان الراقية التي تلامس الذوق الرفيع للموسيقار طلال، كما أشعر بالفخر بهذا التعاون مع عمالقة الشعر واللحن في الوطن العربي، لذلك أراهن على أغنية وفيديو كليب "حبة ذكريات" لانه عمل استثنائي، يُقدم في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى .

وعن تصوير الأغنية قالت : كنا فريق عمل أشبه بأسرة مترابطة يسعى الجميع من أجل تقديم فن مميز في أفضل صورة، وأتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور الكريم، لما يحمله العمل من إبداع ورؤية فنية، وأشكر الموسيقار طلال على دعمه الكبير لخروج الأغنية والكليب بهذا الشكل المميز، واستمراره في تقديم الأعمال الغنائية الرائعة ، فأنا عاشقة للغناء من ألحانه التي تحمل خلطة موسيقية طربية بديعة، تعكس عالمه الموسيقى الخاص، واهتمامه بكل تفاصيل العمل، وهذا ما حدث في أغنيتي الجديدة "حبة ذكريات" مع الكلمات الرقيقة للشاعر المبدع عبدالرحمن الأبنودي، وأؤكد لجمهوري أن ينتظر العديد من المفاجآت في المستقبل.

ميادة الحناوي الفنانة ميادة الحناوي الأردن مهرجان جرش أغاني ميادة الحناوي

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