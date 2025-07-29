ترامب: غزة بحاجة للطعام وسنعمل مع إسرائيل على مراكز التوزيع

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن قطاع غزة يواجه أزمة إنسانية تتطلب توفير الغذاء، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل قادرة على أداء "عمل جيد" فيما يخص إنشاء مراكز لتوزيع المواد الغذائية في القطاع.

وأكد ترامب، خلال حديثه مع الصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، أن هناك عددا كبيرا من سكان غزة يرغبون في مغادرة القطاع إذا توفرت لهم بدائل مناسبة.

وأضاف أن الصور الواردة من غزة "مروعة"، وشدد على ضرورة إيصال الغذاء للأطفال هناك.

وفيما يتعلق بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حول إمكانية اعتراف بلاده بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل إذا لم تحسن إسرائيل أوضاع الفلسطينيين، أوضح ترامب أن هذا الملف لم يطرح في محادثاتهما. وقال: "لم نناقش الأمر قط".

واختتم الرئيس الأميركي تصريحه بالتأكيد على التزام واشنطن بالعمل مع إسرائيل بشأن جهود توزيع الغذاء في غزة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة "لا تنتمي إلى ذلك المعسكر" في إشارة إلى التحركات السياسية البريطانية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.