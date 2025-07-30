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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

بالدرجات .. مؤشرات تنسيق كلية حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن بدء تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2025، لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها (النظام الحديث والنظام القديم)، وسط استعدادات مكثفة من مكتب التنسيق لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، مع الأخذ في الاعتبار الفروقات بين النظامين الدراسيين.
بدء تنسيق الكليات المرحلة الأولى 2025 من  الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، ويستمر حتى السبت 2 أغسطس 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي.


تنسيق المرحلة الأولى 2025

أعلنت الوزارة عن تنسيق المرحلة الأولى 2025 وفقًا للحدود الدنيا التالية:
الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2025 – النظام الحديث:
الشعبة العلمية: 293 درجة فأكثر (بنسبة 91.56%) – عدد الطلاب: 21,853.
الشعبة الهندسية: 283 درجة فأكثر (بنسبة 88.44%) – عدد الطلاب: 16,577.
الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر (بنسبة 72.81%) – عدد الطلاب: 54,073.
إجمالي عدد الطلاب للنظام الحديث: 92,503 طالبًا وطالبة


مؤشرات تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم 2025
وفي السطور التالي   ننشر تنسيق كلية حاسبات ومعلومات علمي علوم 2025 ومن المتوقع ان يكون مقارب لتنسيق العام الماضي كالآتي:
- حاسبات ومعلومات سوهاج علمي علوم بلغ 375 درجة.
- حاسبات ومعلومات قنا علمي علوم بلغ 373.5 درجة.
- حاسبات ومعلومات أسيوط علمي علوم بلغ 372 درجة.
- حاسبات ومعلومات المنيا علمي علوم بلغ 371.5 درجة.
- حاسبات ومعلومات الأقصر علمي علوم بلغ 371 درجة.
- حاسبات ومعلومات المنصورة علمي علوم بلغ 370.5 درجة.
- حاسبات ومعلومات دمياط علمي علوم بلغ 370 درجة.
- حاسبات ومعلومات الزقازيق علمي علوم بلغ 369.5 درجة.
- حاسبات ومعلومات بني سويف علمي علوم بلغ 369 درجة.

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علمي علوم بلغ 368.5 درجة.
- حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علمي علوم بلغ 368 درجة.
- حاسبات ومعلومات طنطا علمي علوم بلغ 368 درجة.
- حاسبات ومعلومات عين شمس علمي علوم بلغ 367.5 درجة.
- حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علمي علوم بلغ 367 درجة.
- حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علمي علوم بلغ 367 درجة.

وفيما يخص تنسيق حاسبات ومعلومات علمي رياضة 2025 فمن المتوقع أن يكون مقارب للعام الماضي والذي جاء كالآتي:
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علمي رياضة بلغ 358.5 درجة.
حاسبات ومعلومات دمياط علمي رياضة بلغ 358 درجة.
حاسبات ومعلومات عين شمس علمي رياضة بلغ 357.5 درجة.
حاسبات ومعلومات المنصورة علمي رياضة بلغ 357.5 درجة.
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علمي رياضة بلغ 357 درجة.
حاسبات ومعلومات الزقازيق علمي رياضة بلغ 355.1 درجة.
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علمي رياضة بلغ 354 درجة.
حاسبات ومعلومات طنطا علمي رياضة بلغ 353.5 درجة.
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علمي رياضة بلغ 352.5 درجة.
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علمي رياضة بلغ 352 درجة.
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علمي رياضة بلغ 351 درجة.
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علمي رياضة بلغ 350.5 درجة.

حاسبات ومعلومات السويس علمي رياضة بلغ 349.5 درجة.
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علمي رياضة بلغ 349.5 درجة.
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علمي رياضة بلغ 348 درجة.
حاسبات ومعلومات سوهاج علمي رياضة بلغ 348 درجة.
حاسبات وذكاء اصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علمي رياضة بلغ 346.5 درجة.
حاسبات ومعلومات الفيوم علمي رياضة بلغ 345.5 درجة.
حاسبات ومعلومات العريش علمي رياضة بلغ 345.5 درجة.
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علمي رياضة بلغ 345 درجة.
حاسبات ومعلومات بني سويف علمي رياضة 343.5 درجة.
حاسبات ومعلومات المنيا علمي رياضة بلغ 343 درجة.
حاسبات ومعلومات قنا علمي رياضة بلغ 342.5 درجة.
حاسبات ومعلومات أسيوط علمي رياضة بلغ 342.5 درجة.
حاسبات ومعلومات الأقصر علمي رياضة بلغ 342 درجة.
 

وزارة التعليم العالي والبحث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2025 مؤشرات تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

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