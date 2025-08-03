حبيب الكل بطلا لكأس مصر للميني فوتبول.. وتتويج إيرو سبورت بدرع دوري السيدات

شهد ملعب الإتحاد المصري للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" ، بنادي إيرو سبورت إقامة إحتفالية تتويج بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات ، ونهائي كأس مصر للرجال للموسم 2024 - 2025

ففي حضور ماردونا النيل الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ، وأحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ، نائب رئيس الإتحاد الدولي ورئيس الإتحاد العربي للعبة ، أقيم حفل تتويج فريق نادي إيرو سبورت للسيدات بدرع الدوري الممتاز ، الذي فاز به مؤخرا متفوقاً على نادي دكرنس ، وقام أبو زيد وسمير وفاطمة التابعي ومحمود محمد السيسي ، وأسامة سيد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول بتسليم الميداليات والدرع لبطلات الدوري ، وسط حضور كبير من شحصيات عامة وإعلامية رياضية وضيوف شرف الكابتن أحمد الشناوي والكابتن جمال الغندور والمهندس جمال شعبان مدير عام نادي إيروسبورت والدكتور وائل محمد رئيس مجلس إدارة أكاديمية حبيب الكل و محمد التليني والدكتور كريم إسماعيل والدكتورة مها الشريف والدكتور أحمد جمال و أحمد نحلة و وحيد عبد الغني والكابتن أنسي نبيل والكابتن عطية جبر والكابتن محمد نصر والكابتن أحمد القاضي و أحمد علام و أحمد جيمي.



كما قام سمير وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول بتكريم الكابتن طاهر أبو زيد بميدالية تذكارية من الاتحاد .

وشهدت الاحتفالية إقامة نهائي كأس مصر بين فريقي نادي عز الدخيلة و أكاديمية حبيب الكل والتي شهدت ندية وتنافسية عالية بين الفريقين وإنتهى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين ، لتحسم ركلات الجزاء النتيجة لصالح أكاديمية حبيب الكل ليتوج بالكأس ، وعقب اللقاء قام أحمد سمير مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول ببتسليم هالميداليات والكأس للفريق الفائز، ليواصل قطار الميني فوتبول المصري نجاحه وإنطلاقة من موسم إلى موسم بنجاح كبير في كافة الأعمار السنية ومختلف البطولات