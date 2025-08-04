انتظام التصويت في انتخابات الشيوخ بمدرسة تحيا مصر بالأسمرات

انتظمت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، داخل لجنة مدرسة “تحيا مصر” بحي الأسمرات بمنطقة المقطم، وسط حضور لافت من أهالي المنطقة، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان صباحًا.

وأكد عدد من الناخبين أهمية المشاركة في هذه المرحلة، مشيرين إلى أن مجلس الشيوخ يمثل أحد أركان الحياة السياسية في مصر، ويعزز من مسار الديمقراطية ودعم مؤسسات الدولة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتضمن فتح باب الترشح اعتباراً من يوم 5 يوليو لمدة 5 أيام حتى 10 يوليو، وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية يوم 11 يوليو، وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو، وتجرى الانتخابات على مرحلة واحدة، ويكون التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس الجاري، وتجرى الانتخابات فى الداخل يومي 4 و 5 أغسطس الجاري.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ وتنشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس، وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة يومي 25 و 26 أغسطس في الخارج، ويومي 27 و 28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر القادم.