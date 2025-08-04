نائب: المشاركة في انتخابات الشيوخ 2025 خطوة لبناء برلمان يُعبّر عن الشعب

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الحياة السياسية والديمقراطية في مصر.

وشدد على أن المشاركة الجماهيرية في هذا الاستحقاق الدستوري أمر ضروري، داعيًا جميع المصريين التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم بوعي و وطنية، لضمان تشكيل مجلس متوازن يعبر عن مختلف فئات المجتمع المصري .

وشدد "عمار"، على أهمية مجلس الشيوخ كمؤسسة برلمانية لها دور محوري في الحياة السياسية، حيث يختص بدراسة ومراجعة التشريعات المقترحة، لافتاً إلى أن الحياة السياسية في مصر شهدت استقرارًا كبيرًا بعد ثورة 30 يونيو، وأفرزت قوى سياسية متزنة، ساهمت في إثراء المشهد السياسي وخرجت بتشريعات هامة تخدم الوطن والمواطن، منوهاً بأن هذا الاستحقاق الانتخابي يُعد جزءًا لا يتجزأ من ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية في الخارج، واستعداداتها في الداخل، من خلال توفير كل الدعم والتسهيلات اللازمة لكبار السن والناخبين من ذوي الهمم، بما يضمن مشاركة الجميع بكل يسر وسهولة، موضحاً بأن أهمية هذه الانتخابات لا تقتصر فقط على اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، بل تمتد إلى كونها تعبيرًا صريحًا عن إرادة المصريين في الحفاظ على استقرار البلاد واستكمال بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية تعكس وعي المواطن المصري وقدرته على حماية المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية .

وأوضح النائب حسن عمار، بأن مجلس الشيوخ خلال فترة انعقاده الماضية كان شريكًا فاعلًا لمجلس النواب في صياغة وتطوير عدد كبير من القوانين والتشريعات المهمة التي مست حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد والاستثمار، أو في دعم الحماية الاجتماعية وتمكين الشباب والمرأة، لذا لابد من تشكيل مجلس قوي أيضا قادر على حلحلة القضايا الشائكة بوطنية ووعي وخبرة .