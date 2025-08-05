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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع لحظة بلحظة من مركز السيطرة انتخابات مجلس الشيوخ ..صور

لجان مدارس التعليم بالغربية
لجان مدارس التعليم بالغربية
الغربية أحمد علي

يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة و العميد اركان حرب وائل فتحي،المستشار العسكري للمحافظة ،المتابعته الدقيقة لسير العملية الانتخابية في يومها الثاني، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث ترتبط غرفة عمليات المحافظة بكافة اللجان الانتخابية لمتابعة الموقف أولًا بأول، وضمان انتظام العمل وتقديم التيسيرات اللازمة للناخبين في مختلف المراكز والمدن.

جهود محافظ الغربية 

وخلال المتابعة، وجّه محافظ الغربية دعوة إلى جموع المواطنين، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية تاريخية، قائلًا:أدعو كل أبناء محافظة الغربية إلى النزول والمشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي، فصوتكم أمانة ومشاركة كل فرد تعني دعمًا حقيقيًا للدولة، واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية التي نطمح جميعًا لتحقيقها.”

اللجان تفتح أبوابها حتى التاسعة مساءً، وسط متابعة ميدانية مستمرة، وانعقاد دائم لغرف العمليات لمواجهة أي مستجدات وضمان أعلى درجات التنظيم والانضباط.

اخبار محافظة الغربية انتخابات مجلس الشيوخ لجان مرشحين التصويت دعم الأسر والعائلات

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