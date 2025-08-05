محافظ الغربية: انضباط كامل وإقبال واسع في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

يواصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، متابعته الدقيقة لسير العملية الانتخابية لليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي يرتبط بشكل مباشر بجميع غرف العمليات والمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة و العميد اركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة .

دعم محافظ الغربية

وقد شهدت اللجان منذ الساعات الأولى لفتح أبوابها صباح اليوم الثلاثاء، وحتى بدء فترة الراحة القانونية، انتظامًا كاملاً في أعمال التصويت، وسط أجواء من الهدوء والانضباط والتنظيم، وإقبال واسع من المواطنين، خاصة من كبار السن والسيدات والشباب، في صورة تؤكد وعي أبناء الغربية وحرصهم على أداء واجبهم الوطني.

حصر لجان التصويت

وتُطبَّق فترة الراحة المقررة قانونًا داخل اللجان الانتخابية من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الرابعة مساءً، حيث يتم خلالها وقف مؤقت لعملية التصويت، ثم تُستأنف حتى تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء تتابع بشكل لحظي مع مركز السيطرة، لضمان تقديم الدعم الفوري لأي لجنة عند الحاجة، مشيرًا إلى أن التصويت سيستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، داعيًا المواطنين إلى استثمار الوقت المتبقي في المشاركة الفعالة، ومؤكدًا توافر كافة التيسيرات والإجراءات التأمينية والصحية لضمان سلامة الجميع وسلاسة العملية الانتخابية.

وفي ختام متابعته حتى ساعة الراحة، وجّه اللواء أشرف الجندي رسالة مباشرة لأهالي المحافظة، قائلاً: “صوتكم هو مستقبل وطنكم.. والمشاركة الفعالة اليوم هي رسالة حضارية من أبناء الغربية لكل مصر.. ادعـو الجميع للنزول إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم قبل التاسعة مساءً، استكمالًا لمشهد ديمقراطي مشرّف يليق بتاريخ محافظتنا العريقة.”