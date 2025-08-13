ريبيرو غاضب .. تغييرات مرتقبة في تشكيلة الأهلي أمام فاركو

أكد الإعلامي أمير هشام أن خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، عقد محاضرة فنية للاعبين قبل مران اليوم، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والتكتيكية، مبديًا غضبه من ارتكاب بعض الأخطاء في لقاء مودرن سبورت.

وقال عبر برنامج "بلس 90" على قناة النهار الفضائية: "من الوارد حدوث تغييرات في تشكيلة الأهلي أمام فاركو، وسيتم إشراك بعض العناصر لخوض اللقاء".

وأضاف: "مسؤولو قطاع الكرة بالنادي الأهلي طالبوا ريبيرو بإقامة معسكر مغلق فور انتهاء التدريب الختامي، بالتوجه مباشرة إلى الفندق والمبيت فيه استعدادًا لمواجهة فاركو، وعدم الاكتفاء بإقامة التدريب ثم ذهاب اللاعبين إلى منازلهم والتجمع ليلاً كما حدث قبل لقاء مودرن سبورت".