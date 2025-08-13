الأهلي يُخطط لطلب حكام أجانب أمام بيراميدز

كشف الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يستعد لطلب الاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن النادي لم يتقدم بعد بالطلب بشكل رسمي لاتحاد الكرة المصري.

لم تتم المخاطبة رسميًا بعد

وأوضح “هشام”، خلال تصريحاته في برنامج “بلس 90” المذاع عبر قناة النهار الفضائية، أن إدارة الأهلي لم ترسل حتى الآن خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لكنها تدرس الأمر وتنتظر التوقيت المناسب قبل اتخاذ الخطوة النهائية.

مُتسع من الوقت لاتخاذ القرار

وأشار الإعلامي إلى أن الأهلي لا يزال يمتلك وقتًا كافيًا قبل موعد المباراة المرتقبة أمام بيراميدز، وهو ما يمنحه فرصة لدراسة كل التفاصيل المتعلقة بجلب طاقم تحكيم أجنبي، سواء من حيث الإجراءات أو التكاليف أو التنسيق مع اتحاد الكرة.

خلفية الطلب المحتمل

وتأتي هذه الخطوة المتوقعة من جانب الأهلي في ظل رغبة النادي في ضمان إدارة المباراة بشكل عادل وهادئ، خاصة في ظل حساسية مواجهة بيراميدز التي تعتبر من المباريات القوية والحاسمة في صراع المنافسة على قمة الدوري. ويحرص مسؤولو القلعة الحمراء على تلافي أي أخطاء تحكيمية قد تؤثر على سير اللقاء أو نتيجته.

انتظار موافقة اتحاد الكرة

واختتم هشام تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيتخذ قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، ليرسل خطابًا رسميًا إلى الجبلاية بطلب حكام أجانب، على أن يحدد الاتحاد موقفه من الطلب وفقًا للوائح المعمول بها.



