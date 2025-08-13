قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة
بطول 21.7 كم.. مشاهد جوية تكشف تقدّم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية
هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
قبل موسمه .. مواعيد وأماكن زراعة الثوم | وتلك النصائح لزيادة إنتاجيته
استبعاده أمام فاركو.. «الأهلي» يُخطط لتعزيز وسط الملعب بعودة إمام عاشور تدريجيًا
معمل جنائي ومعاينة.. تفاصيل التحقيقات في حريق مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل|صور
الأهلي يُخطط لطلب حكام أجانب أمام بيراميدز
النقل تدعو المواطنين للتوعية بمخاطر تهدّد الركاب وسائقي القطارات | صور
مصدر بالأهلي يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الفريق
لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟
حسام البدري: لم أطلب من إدارة «أهلي طرابلس» التعاقد مع أحمد عبد القادر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يُخطط لطلب حكام أجانب أمام بيراميدز

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يستعد لطلب الاستعانة بطاقم حكام أجنبي لإدارة مباراته المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن النادي لم يتقدم بعد بالطلب بشكل رسمي لاتحاد الكرة المصري.

لم تتم المخاطبة رسميًا بعد

وأوضح “هشام”، خلال تصريحاته في برنامج “بلس 90” المذاع عبر قناة النهار الفضائية، أن إدارة الأهلي لم ترسل حتى الآن خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لكنها تدرس الأمر وتنتظر التوقيت المناسب قبل اتخاذ الخطوة النهائية.

مُتسع من الوقت لاتخاذ القرار

وأشار الإعلامي إلى أن الأهلي لا يزال يمتلك وقتًا كافيًا قبل موعد المباراة المرتقبة أمام بيراميدز، وهو ما يمنحه فرصة لدراسة كل التفاصيل المتعلقة بجلب طاقم تحكيم أجنبي، سواء من حيث الإجراءات أو التكاليف أو التنسيق مع اتحاد الكرة.

خلفية الطلب المحتمل

وتأتي هذه الخطوة المتوقعة من جانب الأهلي في ظل رغبة النادي في ضمان إدارة المباراة بشكل عادل وهادئ، خاصة في ظل حساسية مواجهة بيراميدز التي تعتبر من المباريات القوية والحاسمة في صراع المنافسة على قمة الدوري. ويحرص مسؤولو القلعة الحمراء على تلافي أي أخطاء تحكيمية قد تؤثر على سير اللقاء أو نتيجته.

انتظار موافقة اتحاد الكرة

واختتم هشام تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيتخذ قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، ليرسل خطابًا رسميًا إلى الجبلاية بطلب حكام أجانب، على أن يحدد الاتحاد موقفه من الطلب وفقًا للوائح المعمول بها.


 

الاهلي اخبار الاهلي صفقات الاهلي اخبار الرياضة دوري نايل بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

أرشيفية

11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"

ملصحة الضرائب

رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل

ترشيحاتنا

الوضوء

حكم الوضوء لكل صلاة لمن يعاني سلس البول؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله

الصلاة

هل يجوز الصلاة قاعدا للمريض؟.. أمين الإفتاء: تُؤدى على قدر استطاعته

بالصور

بالعسل والبابونج والليمون.. 6 وصفات منزلية لتفتيح الشعر طبيعيًا

وصفات طبيعية لتفتيح لون الشعر
وصفات طبيعية لتفتيح لون الشعر
وصفات طبيعية لتفتيح لون الشعر

لماذا لا يستهدف الحوثيون السفن المحملة بالسيارات الصينية؟

الحوثي
الحوثي
الحوثي

تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة

أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر
أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر
أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر

حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا

كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا
كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا
كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد