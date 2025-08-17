تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهازان الفنيان لناديي أرسنال ومانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حراسة المرمى: ألتاي بايندير
خط الدفاع: ديوجو دالوت - ماتياس دي ليخت - ليني يورو - لوك شاو
خط الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - باتريك دروجو
خط الهجوم: ماتيوس كونيا - بريان مبيومو - ماسون ماونت
وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - ريكاردو كالافيوري
خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - مارتن زومبيمندي
خط الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - مارتينيلي