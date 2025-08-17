أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال بهدف نظيف على نظيره مانشستر يونايتد، في الشوط الأول، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أرسنال عن طريق كالافيوري في الدقيقة 13.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ماتياس دي ليخت - ليني يورو - لوك شاو

خط الوسط: برونو فيرنانديز - كاسيميرو - باتريك دروجو

خط الهجوم: ماتيوس كونيا - بريان مبيومو - ماسون ماونت

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - مارتن زومبيمندي

خط الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - مارتينيلي.