مصدر مقرب من أحمد عبدالقادر: اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي

كشف مصدر مقرب من اللاعب أحمد عبد القادر، تطورات إصابة اللاعب وموقفه من العودة إلى تدريبات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور:"عبدالقادر أنهى برنامجه التأهيلي بنهاية الأسبوع الماضي، اللاعب لا يتأخر عن تدريباته في الجيم ومنتظم فيها حتى الآن".

وأضاف:"لم يتم إبلاغه حتى الآن من جانب الجهاز الفني بموعد انتظامه في التدريبات الجماعية، اللاعب تحدث مع محمد يوسف المدير الرياضي وابلغه بإنهاء البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه من الجهاز الفني".

واختتم حديثه قائلًا:"محمد يوسف أبلغه انه سيتحدث مع ريبيرو لمعرفة موقفه من الانضمام للتدريبات الجماعية عقب العودة من المحلة".