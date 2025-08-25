صدمة.. الكشف عن مدة غياب ساكا عن أرسنال للإصابة

تلقى نادي أرسنال ضربة موجعة بعدما أعلن رسميًا إصابة نجمه الإنجليزي بوكايو ساكا، خلال مشاركته في فوز فريقه الكبير على ليدز يونايتد بخمسة أهداف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح بيان النادي اللندني أن الفحوصات الطبية أكدت طبيعة الإصابة، وأن اللاعب يعاني من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية.

وأشارت شبكة "بي بي سي سبورت" إلى أن فترة غياب اللاعب قد تمتد من 3 إلى 4 أسابيع، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للمدرب ميكيل أرتيتا في ظل زحمة المباريات المقبلة، وعلى رأسها المواجهة المرتقبة أمام ليفربول.

ويأتي غياب ساكا في وقت كان يعيش فيه واحدة من أفضل فتراته، بعدما قدم مستويات رائعة جعلته أحد أهم عناصر الخط الهجومي للمدفعجية، فضلًا عن كونه ركيزة أساسية في تشكيل منتخب إنجلترا.