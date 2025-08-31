قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هو دعاء المولد النبوي؟.. صيغة مفروضة يغفلها الكثيرون
انقطاع الخدمة.. تعرف على الأماكن المتأثرة بكسر خط مياه في الجيزة
اقتصادية النواب: خفض الفائدة يعزز الإقبال على العقارات كملاذ آمن ويحفز السوق
توهجات شمسية الأقوى خلال الصيف.. ما تأثيرها على الملاحة والطاقة والاتصالات؟
مفتي الجمهورية يعزي رئيس جامعة نور مبارك في وفاة والدته الكريمة
مزايا غير مسبوقة للطلاب في نظام البكالوريا الجديد ..ماذا أعلنت التعليم؟
بشرى سارة للملاك .. غدًا تطبيق زيادة الإيجار لـ250 جنيهًا لمدة 3 أشهر
ردا على إزالة الحواجز الأمنية.. السفارة البريطانية في القاهرة تغلق مقرها مؤقتا
القبض على المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها في مصر القديمة
الرقابة المالية: الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تعزز البنية التحتية للاستثمار
تقديرات إسرائيلية: حماس ما زالت تقاتل بلا مؤشرات على الانهيار
بشرى سارة لعمال مصر.. تطبيق قانون العمل رسميا غدا.. ونواب: لن يستطيع أي أحد مخالفة نصوصه.. والدعوى القضائية مصير من يرفض تنفيذه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصايف الإسكندرية:رفع الرايات الصفراء بجميع الشواطئ ونسب الإشغال متوسطة

شاطئ ستانلي صباح اليوم
شاطئ ستانلي صباح اليوم
أحمد بسيوني

 أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد، رفع الرايات الصفراء بجميع شواطئ الإسكندرية.

وأشارت الإدارة في بيان إلى أن درجة الحرارة سجلت ٣٣ درجة مئوية، وهناك حالة إستقرار نسبي للبحر وحركة الأمواج متوسطة بالقطاعين الشرقي والغربي والعجمي مع رفع الراية الصفراء، ما يعني إن حالة البحر تسمح بالسباحة فى المساحات الآمنة وتحت أعين المنقذين.

وأضافت أن نسب الإشغال الحالية بالشواطئ منخفضة الي متوسطة، 

وطالبت الإدارة جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.

وناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

الاسكندرية مصايف الاسكندرية نسب اشغال جميع الشواطئ الرايات الصفراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة علا غانم وطليقها

القبض على رجل الأعمال طليق الفنانة عُلا غانم من منزله .. لهذا السبب

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

الأهلي

إعلامي يكشف الثنائي المرشح لتدريب الأهلي خلفًا لـ «ريبيرو»

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

مايا مرسي تتفقد وحدة حلوان أول وثاني الاجتماعية.. وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تتفقد مكتب تأهيل حلوان.. وتتابع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية

تنفيذ 5 برامج تدريبية بالمحافظات لتأهيل كوادر المحليات

بالصور

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد