مصايف الإسكندرية:رفع الرايات الصفراء بجميع الشواطئ ونسب الإشغال متوسطة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد، رفع الرايات الصفراء بجميع شواطئ الإسكندرية.

وأشارت الإدارة في بيان إلى أن درجة الحرارة سجلت ٣٣ درجة مئوية، وهناك حالة إستقرار نسبي للبحر وحركة الأمواج متوسطة بالقطاعين الشرقي والغربي والعجمي مع رفع الراية الصفراء، ما يعني إن حالة البحر تسمح بالسباحة فى المساحات الآمنة وتحت أعين المنقذين.

وأضافت أن نسب الإشغال الحالية بالشواطئ منخفضة الي متوسطة،

وطالبت الإدارة جميع المصطافين والرواد الالتزام بالتعليمات واتباع ألوان الرايات المرفوعة وتعليمات رجال الإنقاذ.

وناشدت رواد الشواطئ بعدم دفع إكراميات، وفي حال فرض أي إكرامية من أي عامل، يرجى التواصل مع مفتشي الإدارة على الفور، كما طالبت بالمحافظة على نظافة الشواطئ وعدم رمي المخلفات على الكورنيش.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، فالراية الخضراء وتعنى أن حالة البحر آمنة وتسمح بالنزول للمياه، والراية الصفراء تعني أن حالة البحر غير مستقرة نسبيا وتسمح بالنزول ولكن مع أخذ الحيطة والحذر.

وتعني الراية الحمراء خطورة وحظر النزول إلى مياه البحر نهائيا ويجب الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.