القبض على قائدى دراجة نارية صدما سيدة ببنى سويف



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام سائق دراجة نارية وبصحبته آخر بآداء حركات إستعراضية والإصطدام بسيدة ونجلتها ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بنى سويف من (ربة منزل "مصابة بجروح وكدمات متفرقة " – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (شخصين "يستقلان دراجة نارية") لآدائهما حركات إستعراضية والإصطدام بها ونجلتها (طفلة

سن 9 أشهر) أثناء سيرها بمحل البلاغ مما أدى إلى لحدوث إصابتها المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "بدون لوحات معدنية" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها ومستقلها (مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو.

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.