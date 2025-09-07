زيزو لازم يطير في الملعب.. عمرو سماكة يفتح النار على أسعار الاعبين

انتقد عمرو سماكة، نجم الأهلي والترسانة الأسبق، الارتفاع الكبير في أسعار اللاعبين داخل الكرة المصرية، مؤكدًا أن الأرقام الحالية لا تعكس المستوى الحقيقي للكثير من النجوم في الملعب.

وقال سماكة، خلال استضافته في برنامج «مان تو مان» مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أسعار اللاعبين أصبحت "مبالغ فيها بشكل غير طبيعي"، مضيفًا: "دلوقتي الأسعار بقت خيالية، إزاي أدفع 50 مليون جنيه في لاعب مش بيعرف يعدي واحد ضد واحد؟!"

وأضاف ساخرًا: "زيزو لازم يطير في الملعب علشان الـ100 مليون.. الناس بقت تدفع فلوس في الأسماء مش في الأداء الحقيقي."

كما كشف سماكة عن كواليس انتقاله من نادي الترسانة إلى الأهلي، مؤكدًا أنه تلقى نصائح مهمة من نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكة، الذي ساعده على التأقلم مع الأجواء داخل القلعة الحمراء.

