لأول مرة منذ عقد.. وزير الدفاع الياباني يزور كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن وزير الدفاع، جين ناكاتاني، سيقوم بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية تستمر ثلاثة أيام، بدءا من يوم الاثنين المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عشر سنوات.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين، كما تأتي في إطار جهود إقليمية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة، بالتعاون مع الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، سيلتقي ناكاتاني خلال زيارته بنظيره الكوري الجنوبي، آهن جيو باك، لبحث سبل توسيع التعاون العسكري بين طوكيو وسيول، ومناقشة القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية أن اللقاء المرتقب سيكون الأول من نوعه بين وزيري دفاع البلدين منذ تولي الرئيس الكوري الجنوبي الحالي، لي جاي ميونغ، مهامه.

كما سيشارك ناكاتاني في مؤتمر "حوار الدفاع في سيول 2025"، حيث من المقرر أن يلقي كلمة تتناول رؤى اليابان حول الأمن الإقليمي والدور المشترك الذي يمكن أن تلعبه الدول الحليفة في الحفاظ على الاستقرار في آسيا.

تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع فقط من زيارة الرئيس الكوري الجنوبي إلى طوكيو، والتي شهدت عقد أول قمة له مع رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، حيث اتفق الجانبان على توسيع التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن والدفاع.

كما شدد الطرفان على ضرورة تجاوز الخلافات التاريخية التي لطالما أثرت على علاقات البلدين، والتركيز على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الشراكة الثلاثية المتزايدة مع واشنطن.