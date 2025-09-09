نائب رئيس الوزراء الروسي من دمشق: علاقاتنا مع سوريا تدخل مرحلة جديدة

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق اليوم، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، على موقف بلاده "الثابت والداعم لوحدة وسيادة الأراضي السورية"، مؤكدًا أن "العلاقات بين موسكو ودمشق ستبنى على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي: "نحن هنا لفتح صفحة جديدة في علاقاتنا الثنائية، بما يضمن الارتقاء بها إلى مستوى شراكة استراتيجية حقيقية تخدم شعبي البلدين".

وتأتي هذه الزيارة في ظل سياق إقليمي ودولي متوتر، حيث تسعى روسيا إلى تعزيز حضورها في الشرق الأوسط عبر توثيق علاقاتها مع الدول العربية، فيما تواصل دمشق إعادة انفتاحها الدبلوماسي على الساحة الإقليمية بعد سنوات من العزلة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن المحادثات في دمشق ستشمل ملفات التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية وتصاعد التوترات الإقليمية.