اعتماد المحاور الفرعية لمؤتمر أدباء مصر في دورته الـ37 تحت عنوان الأدب والدراما

اعتمدت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، تحت أمانة الشاعر عزت إبراهيم، في اجتماعها الأخير الذي عقد مساء اليوم، الثلاثاء، المحاور الفرعية للجلسات الفكرية والندوات الثقافية المقرر إقامتها ضمن فعاليات الدورة الـ37 من المؤتمر، والمزمع انعقادها نهاية العام الحالي. وكانت الأمانة قد حددت في اجتماع سابق المحور الرئيسي بعنوان: “الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل”.

وجاءت المحاور الفرعية التي سيتم فيها استكتاب كبار النقاد، وفتح باب المشاركة أمام الباحثين، على النحو التالي:

1. النص الشعري ومفردات الخصوصية الثقافية: يهدف إلى قراءة المنجز الشعري المصري، فصيحًا وعاميًا، عبر مراحله المختلفة، واستجلاء حضوره الفني واللغوي والاجتماعي والفكري.

2. الرواية وصراع الهويات في المجتمع المصري: يطرح قراءات نقدية لتناول الرواية المصرية لتنوعات المجتمع وقضاياه والقيم الوافدة إليه.

3. تحولات القصة القصيرة المصرية: يناقش آفاق الرؤية والتجريب في فن القصة القصيرة، منذ بداياته وحتى الأشكال التي أفرزتها الوسائط الحديثة.

4. المعالجات الدرامية للنص الأدبي: يركز على العلاقة بين النصوص الأدبية والوسائط الفنية المختلفة مثل السينما والدراما والعروض المسرحية والفنون التشكيلية.

5. الصناعات الثقافية المصرية والقوى الناعمة: يتناول دور المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمبادرات الفردية في دعم المشهد الثقافي والخصوصية الثقافية المصرية.

6. حضور الأدب الشعبي في المشهد الراهن: يسلط الضوء على استلهام الفولكلور والتراث الشعبي في الأعمال الأدبية والدرامية ودوره في تعزيز الهوية الوطنية.

7. المشهد الإبداعي في المحافظة المضيفة: يستعرض الحراك الثقافي والفني في المحافظة التي ستُعلن قريبًا كعاصمة للثقافة المصرية لمدة عام.

وفي خطوة مهمة استعدادًا للدورة الـ37، اختارت الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر رسميًا رئيس المؤتمر الجديد، من أحد كبار الشخصيات في المشهد الثقافي والإبداعي المصري، ليقود فعاليات هذا الحدث الثقافي الكبير، ومن المقرر أن يُكشف عن اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة.