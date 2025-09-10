أول تعليق من سامي مغاوري على شائعة وفاته.. خاص

طمأن الفنان القدير سامي مغاوري جمهورة بعد شائعة وفاته . وأعرب عن استيائه بسبب تلك الشائعات.



قال سامي مغاوري لصدى البلد في أول تعليق له " انا بخير الحمد لله كل شوية يطلع شائعات علي الفنانين ، للاسف ناس فاضية بتعمل الإشاعات دي



يذكر أن تألق سامي مغاوري في فيلم ماما وبابا والذي يعرض حالياً في السينمات

فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبد الرحمن توتا، ياسمين رئيس، وئام مجدي، محمد المحمدي، وعدد آخر من الفنانين، وهو فكرة رحمه فلاح وتأليف ورشه براح وإخراج أحمد القيعي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت حول زوجين يعيشان حياة أسرية هادئه حتى يمران بحادث غريب يقلب حياتهما، حيث يجد كل واحد في جسد الاخر .